Schiaffo alla prof per il 4 al figlio: madre denunciata dai carabinieri

SCUOLAPADOVA «Deve interrogare mio figlio per fargli recuperare il 4 che ha preso, ha capito sì o no?». Alla risposta negativa, è partito un ceffone che ha fatto cadere e sbattere la faccia a terra all'insegnante, che si è spaccata il labbro e il naso.La mamma di un ragazzino di prima media, che frequenta la succursale di Caselle della scuola Tomaso Albinoni di Selvazzano, in provincia di Padova, si è scagliata come una furia contro la sessantenne professoressa di inglese del figlio, all'ingresso dell'istituto al suono della campanella...