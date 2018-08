Schiaffo all'estate, ecco il ciclone. Dolomiti, prevista neve

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MALTEMPOSchiaffo all'estate a Nord, soprattutto in Lombardia e Nordest e anche in Calabria. La perturbazione arrivata dal mare del Nord si sta scaricando da ieri pomeriggio con pioggia, vento forte, fulmini, grandine e sensibile abbassamento delle temperature dopo il prolungato periodo di caldo e afa.L'allerta meteo è stato lanciato da ieri fino a domani, con apice previsto tra sabato notte e domenica mattina. Un vero e proprio ciclone è annunciato al Nord: dovrebbe scaricarsi soprattutto in Lombardia. Da lunedì, poi, ritorna il bel tempo....