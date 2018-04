CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCANDALO MOSEVENEZIA Diventa un vero e proprio caso giudiziario il tentativo di recuperare almeno una parte dei 5,2 milioni di euro di danno all'immagine che, secondo la recente sentenza d'appello della Corte dei Conti, l'ex governatore Giancarlo Galan avrebbe causato alla Regione. Per la prima volta in Italia la magistratura contabile aveva deciso di giocare la doppia carta della simulazione e della revocatoria, puntando a dimostrare il carattere fittizio della compravendita delle quote di Adria Infrastrutture fra le società Pvp e Mantovani,...