IL CASO

VENEZIA Che dire? Luca Zaia può solo ringraziare. Già il presidente leghista uscente è dato per favorito (un eufemismo, vabbè) dai sondaggi. Già le attuali (e future) opposizioni gli hanno agevolato la strada frantumandosi in più liste e più candidati governatori (il Pd che corre solo con un pezzo di centrosinistra, i renziani di Italia Viva e i socialisti da soli, il M5s da solo, Rifondazione da sola, gli ambientalisti duri e puri di Michele Boato con Patrizia Bartelle da soli, gli autonomisti centristi di Simonetta Rubinato da soli, gli indipendentisti di Antonio Guadagnini da soli). Ecco, in questo scenario di divisioni brilla l'attacco dei renziani all'ex casa madre del Partito Democratico. Come se la battaglia del 20 settembre non fosse contro la Lega e il centrodestra di Zaia, ma per dimostrare che il Pd non sta in buonissima salute e i renziani che una volta il Pd lo governavano stanno invece alla grande. Alla resa dei conti probabilmente questa disfida si misurerà in risultati degni di un prefisso telefonico (fisso), ma sul finire del mese di luglio, a comizi elettorali non ancora decretati, anima i social e si concretizza in comunicati stampa.

L'ACCUSA

Dunque, succede che Daniela Sbrollini, senatrice vicentina al secondo mandato eletta col Pd ma passata con Renzi, candidata governatrice della Regione del Veneto con Italia Viva, Psi e Civica per il Veneto, contesti al Pd di averle copiato lo slogan. Quello della Sbrollini è: Autonomi, coraggiosi, veneti!. Quello del Pd è: Veneti, orgogliosi democratici!. Non proprio identici, ma simili. Ma di chi è la primogenitura? Mia, dice la Sbrollini. Nostra, ribatte il Pd esibendo date e foto. I lettori (ed elettori) giudicheranno.

Dice Sbrollini: «Sedici giorni fa abbiamo lanciato la nostra campagna con tre parole, autonomi, coraggiosi, veneti, che per noi sono sostanza e non propaganda. Oggi scopriamo da Pd e FI che sono proprio loro la prima conferma che siamo l'unica vera alternativa tra destra e sinistra e infatti ci hanno copiato entrambi. Il Pd ha preso il nostro slogan e lo ha ribaltato per provare a far vedere meno il furtarello di idee. Hanno copiato tale e quale Veneti dopo avercelo criticato e fatto criticare sui social. Hanno sostituito coraggiosi con orgogliosi dichiarando quindi di non essere coraggiosi e questo i Veneti lo sanno da 25 anni. E hanno preferito democratici a autonomi perché come dimostrano anche lo spot e la lettera del loro candidato presidente, dell'autonomia del Veneto non gli interessa nulla. Forza Italia invece ci insegue proprio sull'autonomia, mettendola nel logo».

LA REPLICA

Il Pd ribatte con un lungo post sui social esibendo le foto. Della serie: sei tu Sbrollini che ci copi, il nostro slogan è del novembre 2019, dovresti ricordartelo, all'epoca eri nel Pd. E, condito da faccine e cuoricini, la bordata: «Per noi il competitor sono #Zaia e #Salvini, le due facce della stessa medaglia. Per te, evidentemente è il Pd... mentre Zaia e Salvini ti piacciono tanto. Questione di gusti, per carità. Ma quando decidi di attaccare abbi la decenza di informarti prima e magari abbi un po' di rispetto per chi per decenni ti ha consentito di fare della politica non una passione ma l'#UnicaProfessione».

Ex fratelli, quanti coltelli.

Alda Vanzan

