VENEZIA L'Ufficio Salvaguardia di Venezia-Opere Marittime per il Veneto del Piopp (Provveditorato interregionale per le opere pubbliche), ha comunicato all'Autorità del sistema portuale, l'autorizzazione a procedere con l'escavo del canale Malamocco-Marghera a quota prevista dal Piano regolatore portuale nel tratto compreso tra il Bacino di evoluzione 3 e San Leonardo. Gli escavi permetteranno di rimuovere circa 537mila metri cubi di fanghi. Autorizzato anche l'escavo di oltre 6mila metri cubi di sedimenti nel Canale industriale ovest di Porto Marghera che potrà essere riportato alla quota di pescaggio di -11 metri. I lavori sono già stati aggiudicati con procedura aperta. Nel complesso l'importo stanziato ammonta a più di 15 milioni di euro. «Ci sono voluti anni, troppi sicuramente, ma finalmente, grazie anche alla preziosa collaborazione del Provveditore Cinzia Zincone e all'attiva partecipazione di tutta la comunità portuale veneta, possiamo dire di aver sbloccato il nodo degli escavi in Laguna - dichiara il Commissario straordinario Pino Musolino (foto)-. L'autorizzazione pervenutaci in queste ore, di fatto, ci permette di migliorare l'accessibilità nautica della principale arteria di comunicazione del porto veneziano».

