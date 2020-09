IL SOCCORSO

FORNI AVOLTRI (UDINE) Tutta colpa dei chiodi sbagliati. Due giovani alpinisti, un venticinquenne di Monfalcone, il più esperto dei due, e un ventiduenne di Trieste, che stavano salendo sul secondo Campanile delle Genziane, nel gruppo del Peralba-Avanza, sulla via Mazzilis Frezza, per errore hanno intrapreso un'altra via di Mazzilis, sulla quale sono stati sviati per la presenza di alcuni chiodi. Peccato che il tragitto che si sono trovati davanti fosse molto più arduo da salire, con diversi strapiombi. E così alla fine si sono dovuti arrendere e hanno chiamato i soccorsi, a un centinaio di metri dalla fine della via.

Se il primo alpinista è stato recuperato nella tarda serata di domenica, il secondo, che si trovava una ventina di metri più in basso, dopo cinque tentativi andati a vuoto domenica sera, è stato recuperato ieri mattina, intorno alle 9, dopo quasi 14 ore di attesa in parete. L'intervento di soccorso è durato quasi una decina di ore in totale, come fa sapere il Soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Fvg, visto che i tecnici sono stati impegnati circa dalle 19 alle 2 di mattina e poi dalle 5.30 alle 9 di ieri, quando è stato soccorso anche il secondo alpinista.

L'ELISOCCORSO

Durante la notte, i soccorritori si sono sempre tenuti in contatto con il secondo giovane, chiamandolo a intervalli fissi per accertarsi delle sue condizioni. Le temperature erano comunque elevate. Ieri mattina le operazioni sono riprese e il ragazzo bloccato in parete è stato recuperato. In mattinata l'elisoccorso regionale ha sbarcato due tecnici una trentina di metri sopra il punto in cui si trovava. Un punto difficile da raggiungere, per la parete sporgente e i blocchi instabili: un elemento, questo, che aveva convinto a interrompere le operazioni la notte prima, perché i tratti rocciosi avrebbero potuto staccarsi. Una volta sbarcati, i due tecnici hanno attrezzato un ancoraggio con due chiodi. Il primo si è calato all'altezza dell'alpinista, ma la parete a cui era ancorato distava sei metri in orizzontale. Per raggiungerlo, gli hanno tirato un pezzo di corda. Poi, con una seconda calata in corda doppia di 60 metri, di cui 40 nel vuoto, l'intervento è andato a buon fine: l'alpinista è stato recuperato con una verricellata da 90 metri dall'elicottero. Il suo compagno era stato recuperato la sera prima: il tecnico di elisoccorso era riuscito ad agganciarlo tagliando la corda che lo legava e assicurandolo di nuovo alla parete. Poi il giovane era stato recuperato con una verricellata di 55 metri e portato in salvo alla base vicino alle Sorgenti del Piave.

