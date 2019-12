«Sarà la tempesta perfetta va ripensato tutto il sistema»

Gianpiero Dalla Zuanna è professore di Demografia all'Università di Padova. Insieme a Giovanna Boccuzzo, il docente ha firmato il capitolo Invecchiamento e nuove esigenze di welfare del recente Rapporto 2019 della Fondazione Nord Est. I dati che emergono dall'analisi indicano l'arrivo in Veneto di una «tempesta demografica perfetta».

Cosa significa?

«Negli ultimi anni la quota di popolazione in età lavorativa è rimasta abbastanza costante, sia per il fatto che ad essere attivi sono i figli del baby boom e cioè un alto numero di persone, sia perché gli anziani crescono ma i giovani diminuiscono, per cui il sistema è rimasto sostenibile. Invece nei prossimi anni accadrà quello che non era mai successo: i baby boomer diventeranno vecchi, i bambini non aumenteranno e calerà la popolazione in età lavorativa, quindi per la prima volta la sostenibilità verrà messa in discussione, con il rischio di dare problemi importanti soprattutto per il welfare».

Troppe pensioni da pagare?

«Non solo, anche più servizi sociosanitari da finanziare. È vero che con meno bambini bisognerà spendere meno per i servizi scolastici, però la spesa per tutto il resto diventerà faticosa da reggere. A meno che non ci sia una ripresa delle immigrazioni e una diminuzione delle emigrazioni, visto che negli ultimi dieci anni l'Italia e il Veneto sono diventati molto meno attrattivi dal punto di vista migratorio».

Arrivano meno lavoratori?

«Sì. E partono più cervelli e più camerieri. Con l'aggiunta di un ulteriore fattore: la sopravvivenza continua a crescere, cioè si vive sempre più a lungo, il che è bello ma anche impegnativo in termini di costi sociali».

Come ritiene che sarà una società così vecchia: costosa, complessa, triste?

«Siamo in un terreno incognito. È vero che in alcune zone del Veneto vediamo già adesso quello che indicano le proiezioni sul 2030: penso a certe aree del Bellunese e del Polesine ma anche ad alcuni quartieri delle nostre città, dove la quota di anziani è molto alta già ora. Però non è facile capire cosa accadrà. I vecchi di domani avranno meno figli dei vecchi di oggi, ma avranno anche pensioni più robuste. E poi tutto potrebbe cambiare nel momento in cui una scoperta scientifica riuscisse a rinviare la demenza senile o a rendere meno debilitante l'artrosi, com'è avvenuto in questi ultimi trent'anni in cui gli infarti si sono dimezzati e certi tumori, un tempo devastanti, ora possono essere efficacemente contrastati».

Come ci si può preparare a questo scenario demografico?

«Dovremo agire sul versante pensionistico, mettendo del tutto in atto la riforma Dini-Fornero. Età e importo della pensione andranno fissati tenendo presente la sopravvivenza residua, sennò il sistema salta per aria. Non si può lavorare 30 anni e stare in pensione per altri 30».

Compito della politica, quindi?

«Sì, ma anche delle imprese. Non si può pensare di far lavorare una persona a 65 anni come a 35, vanno trovate soluzioni innovative e magari spiazzanti. Per esempio: se dai meno produttività, vieni pagato meno».

Un po' impopolare...

«Ben più che impopolare: è indicibile. Ma credo si possa provare almeno a ragionare su un meccanismo misto. Per esempio, un insegnante a fine carriera anziché 18 ore alla settimana ne fa 10, con metà stipendio e metà pensione. Di sicuro non è più pensabile il modello lavorativo degli anni 70 e 80. Così come non è immaginabile nemmeno che sia il pubblico da solo a risolvere tutto: serve un patto di mutuo aiuto con le associazioni e con il volontariato, per una società a misura di persone deboli».

Angela Pederiva

