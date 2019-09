SANITÀ VENEZIA Sull'emergenza medici passa la via veneta. È stato approvato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀVENEZIA Sull'emergenza medici passa la via veneta. È stato approvato ieri, dalla Conferenza delle Regioni, il documento unitario sulle proposte riguardanti la carenza di specialisti e la valorizzazione delle professioni sanitarie. Il testo definitivo si articola in sedici punti, tra cui una decina di misure per cui viene chiesto al Governo di assumere «iniziative normative straordinarie e urgenti», ispirate alle contestate delibere di Palazzo Balbi: oltre all'assunzione dei laureati e abilitati, viene chiesta anche la possibilità di...