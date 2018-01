CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀVENEZIA Percepisce il contatto con gli oggetti e riceve stimoli dal cervello: è la mano bionica impiantata ad una ex operaia vicentina, Almerina Mascarello, rimasta vittima di un terribile incidente sul lavoro 25 anni fa, quando le fu amputato l'arto sinistro appena sotto il gomito.La donna, oggi 55enne e madre di famiglia, è la prima italiana a testare la rivoluzionaria tecnologia che nel 2014 fu provata su un paziente danese, ma l'attrezzatura era troppo grande per poter lasciare il laboratorio. Ora, invece, il sistema sta in uno...