SANITÀ

VENEZIA Medici al lavoro oltre i 40 anni di servizio ed entro i 70 anni di età e specializzandi assunti a tempo determinato. Sono le due possibilità previste fino al 2022 dall'emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalla commissione Bilancio della Camera. Soddisfazione e gratitudine sono state espresse dal governatore Luca Zaia innanzi tutto per il primo punto: «Quello che era l'obbiettivo di una nostra grande battaglia diventa realtà per tutto il sistema sanitario nazionale. In un momento storico come questo in cui gli organici nazionali dei medici sono carenti di 56.000 professionisti, 1.300 dei quali solo nelle strutture venete, è fondamentale che un medico possa lavorare fino a settant'anni; naturalmente se ne ha voglia e se lo sente per forma fisica. Come Veneto lo abbiamo pensato da tempo e abbiamo voluto mettere con forza la questione all'ordine del giorno della conferenza delle Regioni». Quanto al secondo, per il leghista è «un'affermazione di civiltà permettere che i medici possano fare pratica verso la specializzazione, con il tutoraggio dell'università, lavorando nelle strutture sul territorio».

