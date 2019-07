CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀVENEZIA La giunta regionale del Veneto ha approvato nuove indicazioni operative per l'erogazione delle prestazioni di Procreazione Medicalmente Assistita (Pma), sia omologa che eterologa, con lo scopo di renderne più agevole e meno costoso l'utilizzo da parte delle coppie che desiderano procreare, ma faticano, o sono impossibilitate a farlo in modo naturale. «È una scelta di civiltà alla quale teniamo molto», ha detto il governatore Luca Zaia.Il documento prevede, tra l'altro, l'accesso alla diagnosi genetica preimpianto per le...