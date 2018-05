CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀVENEZIA Il 16 maggio 2015 il ricandidato governatore del Veneto promise cure dentarie gratuite a chi non poteva permettersele. «Vedo sempre più gente con problemi ai denti», spiegò Luca Zaia in quella che passò alle cronache come la presentazione del secondo capitolo del suo programma elettorale. Tre anni e due giorni dopo, le cure dentistiche gratuite per alcune fasce della popolazione veneta - cioè residente in regione - si apprestano a diventare realtà. La delibera è pronta, manca solo il sì della commissione consiliare....