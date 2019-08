SANITÀ VENEZIA I tempi di attuazione delle delibere dipenderanno dalla natura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀVENEZIA I tempi di attuazione delle delibere dipenderanno dalla natura del ricorso annunciato da Anaao-Assomed. Ma in attesa di capire se l'impugnazione conterrà o meno una richiesta di sospensiva dell'efficacia del provvedimento, comincia a prendere forma il piano della Regione per la formazione dei 500 laureati, che saranno assunti negli ospedali del Veneto. In particolare è già stato definito il programma destinato ai 320 destinati al Pronto Soccorso: un mese di teoria e altri due di pratica, dopodiché i giovani (ma non...