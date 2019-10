CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀVENEZIA I 224 medici laureati e abilitati, ma non specializzati, selezionati dalla Regione Veneto per far fronte alle carenze di personale nei Pronto soccorso «vanno inseriti in un percorso di specializzazione in sovrannumero rispetto ai posti disponibili nelle università». Non possono rimanere nel limbo di un «contratto autonomo» per Giovanni Leoni, nella doppia carica di segretario regionale del sindacato dei dirigenti medici Cimo e di vice-presidente nazionale della Fnomceo. Partendo dalla premessa che questa deve essere una...