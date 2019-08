CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀVENEZIA Alla domanda dei cronisti radunati nel salone al piano nobile di Palazzo Balbi, sul fatto se si sarebbe mai confrontato con i rappresentanti dei camici bianchi in merito alla discussa assunzione dei 500 laureati in corsia, ieri a mezzogiorno Luca Zaia ha risposto in modo decisamente laconico: «Li incontreremo». Pur confermando l'apertura politica di cui aveva dato notizia Il Gazzettino, il governatore non ha però detto che li avrebbe ricevuti di lì a pochi minuti, per giunta nella saletta accanto. E non uno, ma tutti i...