SANITÀ

TREVISO Non smetteva di crescere. A nove anni era già alto un metro e 65 centimetri. Uno sviluppo che non era dovuto a una sana e robusta costituzione. Al contrario, il bambino continuava a crescere a causa di un tumore dell'ipofisi, piccola ghiandola alla base del cranio che incide sulla produzione dell'ormone della crescita. Il ragazzino aveva valori dieci volte superiori alla norma. Tecnicamente si chiama gigantismo, una sindrome estremamente rara che, oltre all'aumento di statura fino al 20% in più rispetto alla media, può portare a gravi complicanze sul sistema cardiocircolatorio. Ma ora l'incubo è finito. Nei giorni scorsi il team specialistico allestito nell'ospedale di Treviso, formato da neurochirurghi e otorinolaringoiatri, ha operato il bambino per via endoscopica, attraverso il naso, riuscendo a raggiungere l'ipofisi al centro della base del cranio e a rimuovere il tumore in modo completo. Adesso potrà finalmente avere una vita normale. All'inizio il ragazzino è stato seguito dall'unità di Pediatria di Vicenza, in collaborazione con gli endocrinologi di Padova. Sono stati questi ultimi a individuare i valori degli ormoni completamente fuori scala. La risonanza magnetica cerebrale, poi, ha evidenziato un tumore ipofisario di circa due centimetri, che aveva già iniziato a comprimere i nervi ottici. Dopo la diagnosi, il bambino è stato indirizzato all'ospedale di Treviso, dove da diversi anni è stato attivato un gruppo multidisciplinare che unisce Neurochirurgia e Otorinolaringoiatria e che si è specializzato proprio nel trattamento di simili neoplasie, diventando un riferimento per tutto il nord Italia. Il team che ha operato il bambino era composto dal neurochirurgo Domenico Billeci, tra i primi a livello nazionale a introdurre la tecnica endoscopica per i tumori ipofisari, dal neurochirurgo Jacopo Delverme e dall'otorinolaringoiatra Massimo Sonego.

TUTTO REGOLARE

Il decorso post-operatorio è stato regolare. Il paziente, ricoverato nel reparto di Pediatria, è stato dimesso quattro giorni dopo l'intervento. Il caso rappresenta un'eccezione per la precocità della diagnosi e del trattamento spiegano dall'Usl della Marca che consentirà al paziente di poter affrontare la vita senza il rischio di problematiche cardiocircolatorie, come ipertensione e insufficienza cardiaca, scheletriche e successivamente metaboliche, come il diabete, che possono compromettere la qualità della vita. Ora il ragazzino sta bene. Ma gli studi non sono finiti. Il gigantismo, infatti, può avere delle implicazioni di carattere genetico legate a una possibile mutazione nel Dna. Per questo adesso verrà eseguita un'analisi genetica attraverso il laboratorio dell'Università di Padova. Negli ultimi 35 anni, dal 1984 ad oggi, nell'unità di Neurochirurgia dell'ospedale di Treviso sono stati operati 1.500 casi di tumore ipofisario. Tra questi, solamente tre per gigantismo in età adolescenziale. La sindrome è estremamente rara. Il tasso di incidenza è di otto casi all'anno ogni milione di pazienti. Quando riusciamo a intervenire con successo su un bambino la soddisfazione è sempre doppia tira le fila Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana questo era un caso complesso. I nostri specialisti hanno confermato di essere un team di assoluta eccellenza. Tengo anche a sottolineare come nella presa in carico ci sia stata una sinergia tra vari specialisti all'interno del nostro ospedale, così come tra specialisti di vari ospedali del Veneto. A conferma di come la collaborazione tra professionisti rappresenti, soprattutto nel trattamenti dei casi complessi, un valore aggiunto importante.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA