Sanità, svelata l'indennità ai medici

IL TESTOVENEZIA «Guardi che quei soldi li avevamo già prima, ce li avevano solo sospesi». Domenico Crisarà, segretario regionale della Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale, mette le mani avanti: che non si dica che l'accordo con la Regione Veneto è stato raggiunto per una questione di soldi. «L'aspetto economico non c'entra». Eppure è il primo dato che balza agli occhi leggendo la delibera pubblicata ieri sul Bur che recepisce l'accordo tra Regione e medici: una indennità di 230 euro al mese a valere dal 1° luglio...