Sanità, respinto il ricorso contro le 312 assunzioni

L'IMPUGNAZIONE

VENEZIA È stato respinto il ricorso di 11 candidati al maxi-concorso da 312 posti per operatore socio sanitario (Oss) bandito da Azienda Zero. Con una sentenza pubblicata ieri, il Tar del Veneto ha dichiarato inammissibili le richieste presentate dai concorrenti che erano stati bocciati nella selezione bandita l'anno scorso, mirate a ottenere l'annullamento delle graduatorie finali e dei contratti sottoscritti. A difesa dei vincitori si erano schierate non solo le varie Ulss, ma pure le organizzazioni sindacali, nel timore che l'eventuale accoglimento delle impugnazioni potesse causare una paralisi dell'attività negli ospedali.

LE LAMENTELE

Lunga la lista delle doglianze formulate. Fra le altre, era stato sostenuto che l'aula fosse così piccola da consentire «un eventuale scambio d'informazioni tra i partecipanti», al punto che «molti concorrenti potevano, soprattutto in ragione della disposizione delle postazioni, copiare, consultarsi con i vicini ed utilizzare persino il cellulare». Inoltre era stato lamentato che «un alto numero di domande imperfette, in alcuni casi anche errate e/o fuori programma», tanto da causare «ai candidati un notevole spreco di tempo», mentre il brusio presente in sala non avrebbe garantito «la concentrazione necessaria per sostenere una prova d'esame».

Secondo i giudici, però, «un candidato non ammesso alla prova orale deve ritenersi privo di un interesse giuridicamente tutelato ad impugnare l'intero procedimento concorsuale». Inoltre più di una censura è stata definita dal Tribunale «priva di qualsivoglia elemento dimostrativo della fondatezza di quanto affermato». (a.pe.)

