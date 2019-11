CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀPADOVA Il sindacato dei medici ospedalieri fa ricorso al Tar contro l'assunzione dei medici laureati ma non specializzati negli ospedali del Veneto. L'azione legale, promossa da Anaao Assomed, rischia di rallentare il percorso di formazione e inserimento di cinquecento giovani camici bianchi. L'operazione voluta dalla giunta Zaia attraverso la delibera di Ferragosto ha l'obiettivo di far fronte alla carenza di personale nel sistema sanitario regionale. Il disegno prevede il reclutamento di 320 medici per il pronto soccorso e altri 180...