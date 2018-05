SANITÀ DIGITALE TREVISO La sanità è sempre più tecnologica.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀ DIGITALETREVISO La sanità è sempre più tecnologica. Non solo per quanto riguarda le apparecchiature per le diagnosi. Ma anche sul fronte della gestione dei documenti clinici in formato digitale. L'ultima novità che sta per arrivare in corsia si chiama machine learning. Si tratta di un algoritmo pensato per estrarre le informazioni cliniche dei pazienti e per creare un'enorme banca dati (anonima) sulla situazione della popolazione, utile a definire al meglio le azioni di prevenzione in tema di sanità. Sarà presentato domani in...