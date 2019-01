CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀCONEGLIANO (TREVISO) Addio digiuno totale. E basta ingurgitare litri di soluzioni imbevibili. Via anche le purghe e purghette. Stop anche ai clisteri. Si mangia quel che si vuole fino a due ore prima dell'intervento chirurgico e dopo un giorno, massimo due, di nuovo a casa. È una rivoluzione quella che promette Eras - Enhanced recovery after surgery, che sta per miglior recupero dopo l'intervento chirurgico - un sistema messo a punto negli ultimi anni da alcune équipe di chirurgia. Nel Veneto il superspecialista di questa metodica è...