SANITÀCASTELFRANCO (TREVISO) Le donne in dolce attesa di Castelfranco dovranno andare a partorire a Montebelluna da lunedì 2 luglio a domenica 5 agosto. Se non sceglieranno Camposampiero. Poi, dal 6 agosto a domenica 6 settembre, saranno le future mamme del Montebellunese ad essere dirottate al reparto di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale castellano per le visite e soprattutto per dare alla luce i loro bebè. Già, perché per la prima volta nella storia delle Ulss di Marca quest'estate due reparti di ginecologia ed ostetricia...