SALVAGUARDIA

VENEZIA Un sistema di protezione invisibile, che metterà all'asciutto Piazza San Marco senza farsi notare troppo. «Sarà come nel gioco della Settimana enigmistica Trova le differenza - ha scherzato l'architetto Raffaele Germetta, presidente della società di progettazione Mate -. Prima e dopo gli interventi che proponiamo, la Piazza dovrà apparire uguale, anzi con qualche piccolo dettaglio migliorativo». L'atteso progetto per la salvaguardia di Piazza San Marco dalle acque alte intermedie - quelle fino ai 110 centimetri, quando dovrà entrare in funzione il Mose - è pronto. Era stato il Provveditorato alle opere pubbliche a rimettere in moto il Consorzio Venezia Nuova, che a sua volta aveva affidato la progettazione a Kostruttiva, con la sua consorziata Mate, e Thetis. Dopo due anni di lavoro che hanno coinvolto anche l'università di Padova e lo Iuav, il progetto definitivo è stato consegnato al Consorzio il 15 gennaio. E ieri è stato presentato alla stampa. Un'iniziativa presa dalle imprese, che hanno organizzato questo incontro, in Marciana, ancora prima dell'avvio dell'iter autorizzativo che coinvolgerà lo stesso Consorzio, ma soprattutto Provveditorato e Soprintendenza. «Non vogliamo sostituirci a nessuno - ha chiarito Devis Rizzo, il presidente di Kostruttiva - ma dopo i fatti di novembre, volevamo dare un messaggio di speranza, mostrare che c'è gente che sta lavorando per risolvere i problemi».

Insomma la strada è ancora lunga. Ma il progetto definitivo è un primo passo importante verso la realizzazione di un'opera di difesa indispensabile. Anche con la messa in funzione del Mose, infatti, San Marco è destinata a finire sott'acqua spesso. Un problema qui particolarmente drammatico, visto che già con una marea tra gli 87 e gli 89 centimetri la Piazza è per metà allagata, ma che interessa anche tanti altri luoghi della città che finiscono sott'acqua prima dei 110 centimetri, fissati come soglia per l'innalzamento delle dighe mobili. «Il sistema Mose non è fatto solo dalle opere alle bocche di porto - ha ribadito ieri Rizzo -. E non ci sono dighe mobili che tengano, senza gli altri interventi. Servono opere di difesa diffuse in città per raggiungere l'obiettivo della vera salvaguardia».

UNA SOLUZIONE ARTICOLATA

Per la Piazza la soluzione proposta è articolata. Abbandonata la vecchia (e costosissima) idea di impermeabilizzare San Marco con una sorta di guaina, il nuovo progetto punta, da un lato, sulla difesa dei marginamenti con piccole paratoie e barriere mimetizzate, dall'altro, sulla chiusura della rete sotterranea di cunicoli (i cosiddetti gatoli) da cui risale l'acqua con un sistema di valvole e pompe da sistemare in un impianto di sollevamento che smaltirà anche le acque piovane. «Le chiusura saranno limitate a quando necessario. Il sali e scendi della marea, che ha dato stabilità alla Piazza, non sarà interrotto», ha precisato l'ingegner Lino Pollastri che ha illustrato tanti dettagli del progetto, tutti improntati al minimo impatto. Ed eccole le paratoie in legno e acciaio rimovibili nei punti più bassi del molo, dove sarà creata anche una pedana-barriera in legno, tipo panchina. Sarà rifatto anche il frangiflutti in acqua, perché qui le onde - è stato calcolato dall'università di Padova - possono raggiungere il mezzo metro. Mentre l'angolo di Palazzo Ducale sarà protetto con un altro tipo di barriera mimetizzata.

L'impianto di smaltimento con le pompe sarà inserito in un pontile, per una manutenzione più facile. Invisibili, ma raggiungibili anche le quattro valvole per chiudere la rete dei cunicoli che saranno sistemate in Bacino Orseolo, in calle della Canonica, in rio della Luna e al Molo. Imponente anche lo sforzo immaginato per non alterare nulla dei 20mila metri quadri di superficie della Piazza. «Su circa 100mila lastre di pietra, ne saranno movimentate 90mila - ha spiegato l'architetto Arturo Augelletto - ma con l'obiettivo di non perdersi alcun pezzo. Ognuno sarà classificato».

TEMPI, COSTI & POLEMICHE

Un intervento invisibile, ma impegnativo, che costerà circa 30 milioni. «Difficile calcolare i tempi - ha precisato Rizzo - Dipende dal cronoprogramma che dovrà essere concordato con tutti i soggetti interessati. Il cantiere non potrà intercludere in modo eccessivo un luogo come Piazza San Marco, ci sarà un percorso da studiare con tutti». In un paio d'anni dall'inizio dei lavori, però, Rizzo calcola che si potrebbero già vedere gli effetti della protezione con gli «impianti in esercizio provvisorio». I primi complimenti al progetto sono arrivati ieri dalla presidente di Italia Nostra di Venezia, Lidia Fersuoch, e da professor Stefano Boato, figura storica dell'ambientalismo lagunare, entrambi molto critici, invece, verso il nuovo progetto della Procuratoria di San Marco che vorrebbe proteggere la Basilica con dei parapetti in vetro. «Un obbrobrio» per Fersuoch. «Non conosco il progetto della Procuratoria. Non posso valutarlo. Ma anche il nostro progetto metterà al sicuro la Basilica», ha risposto Germetta.

Roberta Brunetti

