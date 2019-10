CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SALVAGUARDIAVENEZIA Almeno c'è una data. Aprile 2020 è il mese entro il quale il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli si è impegnata a varare il provvedimento per non far più passare le grandi navi da crociera davanti piazza San Marco. È vero, molti suoi predecessori avevano azzardato date e non le hanno poi mantenute, anche per la caduta degli esecutivi cui facevano parte. Ora però, i tempi sembrano maturi per una decisione, poiché il sistema portuale di Venezia sta cominciando a pagare la lunga situazione di...