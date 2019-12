«Rovigo-Verona al 10° posto tra le ferrovie peggiori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LEGAMBIENTEROVIGO La Verona-Rovigo finisce, ancora una volta, fra i peggiori, insieme alla Circumvesuviana, alla Battipaglia - Potenza - Metaponto e alla Palermo-Agrigento, nel novero delle dieci tratte ferroviarie peggiori d'Italia. A stilare la classifica è Legambiente che offre la top ten del disonore come assaggio del più completo rapporto Pendolaria, che sarà diffuso a gennaio. La Verona-Rovigo è l'unica tratta veneta della sporca decina, ma non l'unica del Nord. Come rimarca la stessa associazione del cigno verde, «i disagi per i...