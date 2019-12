Rovigo, il Tar blocca l'allevamento di visoni

IL VERDETTO

ROVIGO Il Tar del Veneto ha accolto il ricorso delle associazioni Lav ed Essere Animali contro l'insediamento di un allevamento di visoni a Villadose (Rovigo). La notizia è stata divulgata dalle stesse associazioni che hanno comunicato che l'allevamento di via Romolo Andreotti a Villadose, sorto tre anni fa a circa un chilometro dal centro del paese e a una cinquantina di metri dalle abitazioni, dovrà cessare. «La sentenza del Tar Veneto sia uno stimolo per Governo e Parlamento a esaminare le proposte di legge per introdurre in Italia il divieto di produzione di pellicce», commentano le associazioni. Il ricorso è stato presentato contro il Comune di Villadose, la Regione, l'Azienda Ulss 5 Polesana e nei confronti dell'azienda agricola che ha inizialmente richiesto la conversione dell'allevamento da bovini a visoni e dell'impresa che lo ha poi rilevato.

«Ho bisogno di verificare quanto viene riportato dai comunicati commenta a caldo il sindaco Gino Alessio perché ci sono alcuni passaggi che non corrispondono effettivamente a quanto fatto. Dispiace senz'altro essere arrivati a questo punto». Di tutt'altro umore invece è Massimiliano Filippi, l'allevatore dei visoni. «Sono molto sereno - commenta ho condotto per anni un'attività di allevamento autorizzata e in piena regola. Adesso me ne vado in vacanza, a caccia e ne riparliamo dopo le feste».

Mirian Pozzato

