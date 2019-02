Rottamazione delle vecchie stufe, ecco gli incentivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Incentivi della Regione per la rottamazione delle stufe inquinanti. Per il 2019 sono stati stanziati 500.000 euro, destinati alla concessione di un contributo economico per la sostituzione di vecchigeneratori alimentati a biomasse e l'acquisto e l'installazione di apparecchi domestici certificati e innovativi, alimentati a biomasse combustibili con potenza al focolare inferiore o uguale a 35 kW. L'iniziativa rientra nell'ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell'aria e la lotta all'inquinamento atmosferico, in...