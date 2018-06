Roghi boschivi in calo: «Grazie a forestali e volontari»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA Dal 1980 ad oggi in Veneto si sono verificati circa 3.500 incendi boschivi, di cui il 38% di origine dolosa. «Ma da quando, nel 2000, la competenza è stata trasferita alle Regioni, siamo passati da oltre 200 a poche decine l'anno»: a dirlo è Gianpaolo Bottacin (in foto), assessore regionale alla Protezione Civile, a proposito dell'attività dei forestali. «Nonostante in Veneto operino solo un centinaio di funzionari e meno di 600 operai, ben lontani dagli oltre 7.000 della Calabria e dai 20.000 della Sicilia aggiunge il leghista ...