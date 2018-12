Robot in sala operatoria: 200 interventi nel 2019

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀPORDENONE Nell'ospedale di Pordenone dal prossimo anno si potranno eseguire fino a duecento interventi chirurgici utilizzando un robot di ultima generazione. Interventi che, per i pazienti, saranno decisamente meno invasivi (e quindi con minor necessità di convalescenza post-operatoria) e consentiranno anche una maggiore sinergia, nell'ambito dell'oncologia, tra l'ospedale cittadino e il Cro di Aviano.La battaglia, in ospedale a Pordenone, per ottenere il robot chirurgico era cominciata circa otto anni fa. Era il 2010 quando per la...