Ritrovate le lettere del 500 rubate all'Archivio di Stato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FURTOPADOVA È stata ritrovata e restituita una collezione di lettere del Cinquecento, appartenenti alle nobili famiglie padovane Polcastro, Orsato e De Lazara. I documenti storici erano stati rubati tra gli anni settanta e novanta dall'Archivio di Stato di Padova, per finire poi nelle mani di un collezionista in Emilia Romagna. Il fascicolo è stato restituito ieri alla città dal comandante del Nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Bologna, Giuseppe De Gori e da Elisabetta Arioti, soprintendente archivistico e...