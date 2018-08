Risiko d'asfalto Ora F2i punta sulle autostrade a Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INFRASTRUTTUREVENEZIA F2i muove decisa sul Nordest. Dopo la lettera-offerta inviata il 27 luglio ai soci di Ascopiave, la multiutility trevigiana a maggioranza del capitale dei Comuni del territorio, il fondo che investe in infrastrutture secondo il Sole 24 ore, punterebbe deciso sulle autostrade. Nel mirino in primo luogo ci sarebbe la quota di Intesa Sanpaolo in Brebemi, l'arteria tra Milano e Brescia, la cui quota di controllo attraverso la holding Autostrade Lombarde è detenuta dalla banca guidata da Carlo Messina. Ma il piano di F2i...