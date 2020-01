«Ripensiamo la regione, non si può tagliare fuori Vicenza e Verona»

«Non c'è solo la Patreve, e Vicenza? Verona? Il Veneto è forte perché policentrico, non ha senso puntare allo sviluppo solo di una parte del territorio. Piuttosto di perdere tempo alla ricerca di nuove strutture pensiamo ai contenuti e continuiamo sulla strada già aperta dall'esperienza di Arsenale 2022». Agostino Bonomo, presidente Confartigianato Veneto e Vicenza, non boccia in toto l'idea della leader di Assindustria Venetocentro, ma teme che con il progetto della Piovesana possa creare una frattura insanabile in regione.

Perché critica l'idea della Piovesana?

«Non si può escludere Vicenza, che non è seconda a Treviso in quanto a forza imprenditoriale e a esportazioni; e Verona, che esprime una forza industriale e turistica di livello nazionale. Inutile poi creare fondazioni quando abbiamo già una grande fabbrica di idee come Arsenale 2022 che riunisce imprenditori, sindacati, commercianti, Coldiretti e professori universitari. Una struttura snella, aperta, partita nel 2016 per valutare l'impatto della Pedemontana sulla nostra economia, e ancora valida».

Arsenale 2022 però sembra un'esperienza finita.

«Forse la sua forza si è affievolita dopo i crac delle Popolari ma è stato un grande laboratorio di idee che ritengo ancora attuali e valide».

Idee però mai diventate fatti, leggi, progetti. Perché?

«Le proposte sono state fatte alla Regione e al governo, purtroppo non si sono tradotte in pratica. Ma non ne faccio una colpa al legislatore: so che ci vuole tempo e pazienza per concretizzare certi progetti, non basta una lettera. Avremmo dovuto avere più costanza. Ma possiamo ancora ripartire da quell'esperimento per ripensare il Veneto con anche altre realtà come Unioncamere, Cerved, università, Fondazione Nordest, anche alla luce della nuova programmazione di utilizzo dei fondi europei da qui al 2027».

Capitale di questo nuovo Veneto?

«In Veneto per fortuna non c'è una Milano. Tutto il territorio può diventare più attrattivo, l'importante è migliorare il nostro ecosistema».

M.Cr.

