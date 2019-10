CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RIMPASTIVENEZIA Enrico Rinuncini rinunciò subito: non aveva la tessera di partito, Alessandro Bisato da neoletto segretario regionale del Pd veneto lo volle comunque in segreteria («Rincorriamo il solito schema vecchio, io invece sono per allargare e comunque si iscriverà»), gli orlandiani di Giovanni Tonella la presero malissimo («Una provocazione inaccettabile, Rinuncini è un sindaco che ha il Pd all'opposizione»), fatto sta che nessuno vide mai alle riunioni della segreteria regionale l'allora sindaco di Ponte San Nicolò (Padova)....