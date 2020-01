Ricette informatizzate ancora fuori uso. I medici: «Fateci tornare alla carta»

IL CASO

MESTRE Non accenna a risolversi il malfunzionamento del sistema informatico di gestione delle ricette dematerializzate e dopo Federfarma a prendere posizione è ora la Fimmg, Federazione dei medici di medicina generale. «Troppi disagi da giorni per tutti: per i pazienti, per noi e per i farmacisti. La Regione rimedi al disservizio o accetti che si possa tornare alle vecchie modalità» afferma Lucio Pasqualetto, rappresentante della Fimmg veneziana. In effetti, in molte farmacie della città è da giovedì scorso che il sistema non funziona o va a singhiozzo a causa di un malfunzionamento del cervellone dove confluiscono le prescrizioni dematerializzate per i medicinali. Con questa nuova gestione i pazienti che vanno in farmacia trovano i farmaci prenotati e pronti alla consegna, ma è chiaro che se il sistema va in tilt, il farmacista non è in grado di vedere la ricetta. I pazienti tornano quindi in ambulatorio e il medico riprova l'operazione di caricamento, spesso senza ottenere risultati. Nelle ultime ore molti medici hanno deciso di tornare alla vecchia ricetta, bianca o rossa (quelle rosse restano valide anche per particolari tipologie di farmaci, ad esempio per i piani terapeutici, che alla Fimmg calcolano in un terzo delle prescrizioni totali).

IL LAVORO AGGIUNTIVO

Tutto questo comporta un lavoro aggiuntivo di registrazione per i farmacisti, mentre coloro che si occupano della spedizione delle ricette stanno inviando circolari sulle modalità alternative di caricamento. «Il disagio è grave spiega Pasqualetto perché i pazienti sono convinti di trovare la loro ricetta e invece spesso sono costretti a uscire dalla farmacia senza aver ricevuto il farmaco. Tutto questo incide anche sulla nostra attività ambulatoriale: i pazienti tornano da noi che riproviamo l'operazione, ma spesso senza esito. Negli ultimi giorni abbiamo dovuto emettere un'enorme quantità di ricette cartacee». I medici sono preoccupati. «Purtroppo periodicamente i problemi si ripetono - prosegue Pasqualetto che si rivolge alla Regione - è comprensibile che si voglia puntare sull'informatizzazione e si voglia controllare in tempo reale la spesa sanitaria. Tuttavia bisogna rendersi conto che i pazienti non possono essere messi in difficoltà, soprattutto quando stanno male o sono fragili. Chiediamo più flessibilità: si ripristini la prescrizione cartacea come possibile alternativa al cervellone informatico e non solo come rimedio d'emergenza come sta capitando adesso». Il disservizio si protrae da giovedì scorso e Azienda Zero prima ha riferito che il problema è di Sogei e dunque del ministero, poi ha parlato di guasti sulle linee Adsl dei gestori telefonici. Lo scorso fine settimana c'era stata anche la dura presa di posizione di Federfarma.

Alvise Sperandio

