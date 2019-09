Ricette digitali, il sistema va in tilt: niente medicinali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DISSERVIZIOVENEZIA La prescrizione è digitale, ma a quanto pare il disservizio è reale. A segnalarlo è Federfarma Veneto: «Il sistema informativo regionale per la gestione della ricetta dematerializzata, negli ultimi giorni, come già purtroppo da lungo periodo, è vittima di problemi tecnici, rallentamenti e blackout che non consentono ai farmacisti di erogare i farmaci prescritti». Così i pazienti sono costretti a tornare a casa senza i medicinali.COS'ÈIl sistema è stato introdotto dalla Regione il 1° aprile 2015, spiegando che...