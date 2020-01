IL CASO

VENEZIA Retromarcia del centrodestra sul Parco regionale della Lessinia. L'ira del governatore Luca Zaia, rinfocolata dalla protesta dell'opposizione e degli ambientalisti, ha indotto a un sostanziale dietrofront i tre promotori del progetto che puntava a ridurre di quasi un quinto la superficie della riserva naturale. «Proponiamo una modifica della proposta di legge che si limiti a precisare i confini corretti grazie alla georeferenziazione, demandando alla Comunità ogni decisione sulla pianificazione e gestione delle attività e degli interventi possibili», hanno annunciato ieri sera i leghisti Alessandro Montagnoli ed Enrico Corsi e il cimbro Stefano Valdegamberi, precisando che l'area sarà addirittura ampliata.

LA SOLUZIONE

Decisivo è stato l'intervento dello zaiano Francesco Calzavara, presidente della commissione Territorio dove la procedura ripartirà daccapo. «Per evitare di buttare l'acqua sporca con il bambino ha spiegato penso che una soluzione intelligente possa essere quella di ridiscutere il progetto di legge in commissione, approvando quanto di buono fatto fino ad oggi, cioè la nuova cartografia georeferenziata, che tra l'altro certifica un Parco più grande di circa 50 ettari». Hanno confermato Montagnoli, Corsi e Valdegamberi, spiegando di essere partiti dalla sollecitazione dei Comuni veronesi: «Il progetto di legge consente una perimetrazione che consegna ai cittadini del Veneto un Parco più grande di 50 ettari. Ora ci auguriamo che tutti facciano la propria parte per il bene della Lessinia».

I COMMENTI

L'ex sindaco Flavio Tosi (Fare!), con il coordinatore del partito Emanuele Tosi, se la prende però proprio con i tre conterranei e in particolare con Valdegamberi: «Com'è possibile non informare e coinvolgere preventivamente il presidente Zaia? Come si può pensare di raggiungere l'obiettivo senza concertare il testo con i capogruppo della maggioranza?». Il pentastellato Manuel Brusco punge invece proprio il governatore: «Speriamo che Zaia abbia imparato la lezione: lui da solo fa pasticci, ma gli amici che si è portato in casa, fanno danni. Ora serve alzare ancora di più la voce, cominciando a chiedere che si faccia un vero tavolo di discussione, aperto non solo agli amministratori compiacenti, ma a tutti: opposizioni, associazioni ambientaliste, operatori del turismo». (a.pe.)

