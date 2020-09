LE SENTENZE

VENEZIA Ora è ufficiale: saranno 9, e non più 11, i candidati alla carica di presidente della Regione. L'ha stabilito il Tar del Veneto, che dopo aver rigettato il ricorso di Loris Palmerini (Venetiae per l'autogoverno), ha respinto anche quelli di Ivano Spano (Indipendenza Noi Veneto). Con cinque sentenze gemelle, infatti, è stata confermata l'esclusione sia della corsa del sociologo, sia della partecipazione della sua lista nelle province.

L'IMPUGNAZIONE

Spano e i suoi sodali avevano impugnato i provvedimenti di rigetto emessi dall'ufficio centrale regionale e dalle sezioni circoscrizionali di Treviso, Belluno, Rovigo e Vicenza. Come riassumono i giudici amministrativi, gli organismi incardinati nella Corte d'Appello e nei vari Tribunali avevano contestato alla formazione indipendentista «la facile confondibilità del contrassegno presentato rispetto a quello utilizzato da altra lista ammessa precedentemente» e «la mancata presentazione delle sottoscrizioni di elettori necessarie per la presentazione della candidatura». Il secondo era stato il rilievo principale, tanto che su questo si erano concentrate le rimostranze del docente e della sua squadra, convinti di essere esonerarti dall'obbligo di raccogliere le firme in quanto in quanto alle elezioni del 2015 il loro movimento aveva eletto consigliere regionale Antonio Guadagnini. Ma quest'ultimo era poi fuoriuscito da quella compagine, tanto da rinominare il gruppo dapprima Siamo Veneto e infine Partito dei Veneti (marchio con cui ora corre da aspirante governatore), com'era stato rilevato nell'atto che escludeva Spano e Indipendenza Noi Veneto dalla competizione.

LE MOTIVAZIONI

Secondo il Tar, quella valutazione è stata corretta, in quanto la legge regionale è «chiara nel prevedere che sono esentate dall'obbligo di presentare le firme solo le liste espressione di gruppi o componenti politiche, o le liste che abbiano ottenuto un'apposita dichiarazione di collegamento, a condizione che si tratti di gruppi e componenti politiche tutt'ora in seno al Consiglio regionale al momento dell'avvio del nuovo procedimento elettorale». Così invece non è stato e per i giudici amministrativi «la questione di legittimità costituzionale sollevata appare anche manifestamente infondata», tanto più «in un periodo storico, come quello attuale, caratterizzato da una notevole mancanza di stabilità che rende difficile prevedere i comportamenti dell'elettorato (sono frequenti le scissioni, la nascita di nuovi movimenti e l'alta volatilità elettorale, che comporta lo spostamento di consistenti quantità di voti tra i partiti in tempi relativamente ravvicinati)». (a.pe.)

