LA COMMISSIONE

VENEZIA Padova rinuncia alla Cultura? Allora la sesta commissione del Consiglio regionale va a Venezia. Dopo una settimana di stallo, per il gran rifiuto dello zaiano Fabrizio Boron, il nodo della presidenza è stato sciolto: stesso gruppo ma altra provincia, con la scelta di Francesca Scatto, ufficialmente eletta ieri ma di fatto designata giovedì, com'è apparso evidente dal decreto del presidente leghista Roberto Ciambetti, che ha modificato la composizione degli organismi sulla base delle nuove indicazioni comunicate dai capigruppo di maggioranza Alberto Villanova e Giuseppe Pan.

NUOVO INGRESSO

Agli osservatori delle dinamiche di Palazzo, infatti, già l'altra sera non era sfuggito il nuovo ingresso della 57enne Scatto, ex sindaco di Santa Maria di Sala, nella commissione Cultura, con contestuale uscita dalle altre tre a cui risultava iscritta fino ad allora (Urbanistica, Controllo e Sanità). Siccome anche gli altri presidenti della maggioranza fanno parte di una sola commissione, quello era sembrato un chiaro indizio di imminente investitura, come in effetti è avvenuto dopo due convocazioni andate a vuoto proprio per la ritrosia del padovano Boron, seccato per la perdita della guida della Sanità. Da portavoce del centrodestra, Villanova ha così sparigliato le carte e proposto la veneziana Scatto, chiamata a occuparsi di Cultura e sport, istruzione, formazione e lavoro, università e ricerca. L'avvocatessa è stata eletta con 38 voti favorevoli e 8 astenuti. «Ringrazio tutti della fiducia, spero di essere all'altezza di una commissione impegnativi, che ha competenze dirette in settori importanti e strategici per il Veneto», ha commentato a caldo.

LE DONNE

Con lei salgono a tre le presidenze femminili: ci sono anche quelle di Silvia Rizzotto all'Urbanistica e Sonia Brescacin alla Sanità, entrambe zaiane e trevigiane. Ma salgono a quattro anche le donne vicepresidenti, visto che ad affiancare Scatto sarà la padovana Elena Ostanel (Il Veneto che Vogliamo), eletta con 12 favorevoli e 34 schede bianche. Segretario è invece il padovano Enoch Soranzo (36 a favore, 10 astenuti), esponente di Fratelli d'Italia, partito che in queste Regionali ha ottenuto dunque un assessorato (con Elena Donazzan) e due posti da segretario di commissione (l'altro è Joe Formaggio).

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA