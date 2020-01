LA SEDUTA

VENEZIA Un accordo di programma tra la Regione e la Fondazione Giorgio Perlasca per sostenere un progetto dal titolo eloquente, nel 75° anniversario della liberazione di Auschwitz-Birkenau: La storia maestra di vita, fare memoria per costruire il futuro. L'ha annunciato ieri l'assessore regionale Cristiano Corazzari, durante la seduta straordinaria della commissione Cultura in cui è stato licenziato il progetto di legge che punta proprio a sostenere le iniziative per la conoscenza della Shoah e per il Giorno della memoria. Nel nome del filantropo padovano, che salvò migliaia di ebrei ungheresi al punto da meritare il riconoscimento di Giusto tra le nazioni, saranno così organizzati 50 appuntamenti annuali tra incontri con la cittadinanza e conferenze nelle scuole.

GLI STUDENTI

A proposito di studenti, all'evento istituzionale di Palazzo Ferro Fini hanno assistito i ragazzi e i docenti di diversi licei e istituti: Tito Livio di Padova; Berto di Mogliano e Cerletti di Conegliano (Treviso); Marchesini di Rovigo; Galilei-Tiziano di Belluno; Pigafetta di Vicenza; Minghetti di Legnaro e Sacra Famiglia di Castelletto Brenzone (Verona). A loro si è rivolto il presidente zaiano Alberto Villanova: «Non so se si possa insegnare la memoria, ma di sicuro si può imparare». Con questo spirito è stato approvato all'unanimità, in vista del voto definitivo da parte dell'aula, il progetto di legge illustrato dalla funzionaria Michaela Colucci, che fa del Veneto «la prima Regione adempiente alla risoluzione dell'Unione Europea sul contrasto all'antisemitismo», che come ha sottolineato la vicepresidente dem Francesca Zottis. «non deve conoscere colori politici, ma unire». Con un finanziamento annuale di 100.000 euro, sarà così istituzionalizzata la commemorazione della ricorrenza del 27 gennaio, attraverso una seduta speciale, il concorso I giovani, nuovi testimoni della Memoria che metterà in palio una borsa di studio, la premiazione di tesi di laurea sulla Shoah, l'organizzazione di viaggi di studio nei luoghi della deportazione e dello sterminio.

I TESTIMONI

A raccontare la sua esperienza al riguardo è stato Davide Romanin Jacur, assessore dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, che negli anni ha effettuato un centinaio di visite con gli studenti veneti: «Ogni volta ad Auschwitz restiamo sette ore, non quaranta minuti come ha fatto il ministro dell'Istruzione (la pentastellata Lucia Azzolina, ndr.) qualche giorno fa, perché c'è bisogno di capire e di riflettere». Sulla necessità di tempo per far emergere la memoria si è soffermato anche Paolo Gnignati, presidente della Comunità Ebraica di Venezia: «Serve per formare le nostre coscienze civili, che dovranno sopravvivere anche alla morte dell'ultimo dei testimoni della Shoah». Come ha rimarcato il leghista Roberto Ciambetti, presidente dell'assemblea legislativa, «il Giorno della memoria non si celebra per gli ebrei: serve a tutti noi». (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA