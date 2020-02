Ecco i risultati delle Regionarie, la consultazione sulla piattaforma Rousseau attraverso la quale i 5 Stelle hanno espresso le loro preferenze sui candidati alle prossime elezioni regionali. Di seguito i nomi dei candidati per il Veneto raggruppati per provincia e in ordine alfabetico. I nomi seguiti da asterisco sono di coloro che hanno dato la disponibilità a candidarsi a presidente.

A Belluno: Daniele Campedel, Barbara Lando e Massimo Trento*. A Padova: Andrea Barbiero, Daniano Biasiolo, Simone Borile, Giorgio Burlini, Maria Francesca Ormanni e Flavio Pinton*. A Rovigo: Achille Astolfi, Federico Rizzi e Elena Suman*. A Treviso: Daniela Bolzan, Valentina Borin , Luigi Capoani*, Enrico Cappelletti*, Daniele Facco, Maurizio Mestriner*, Rosa Poloni, Gemma Savastano e Simone Scarabel*. A Venezia Flavio Baldan, Erika Baldin*, Tindaro Giuseppe Bisazza*, Dario Dedi*, Elena La Rocca*, Andrea Pegoraro* e Fabio Rossignoli*. A Verona: Katia Bannò*, Manuel Brusco*, Fabio Donatelli, Antonio Gallo*, Stefano Pedrollo*, Andrea Pompele, Gloria Testoni* e Viktoria Vlasovskaia*. A Vicenza: Giacomo Bortolan, Caterina Ivana De Muri*, Marco Di Gioia, Raffaele Di Guida, Francesca Ferraro, Igor Ferrazzi, Alessia Gamba*, Sonia Perenzoni e Maria Salandra Viale*.

