Regionali: «Italia Viva sarà presente, vedremo con chi»

IL DEBUTTOMESTRE Sullo schermo scorrono le applaudite immagini di Matteo Renzi con la consueta camicia bianca e le maniche arrotolate mentre parla alla Leopolda, la convention giunta alla decima edizione e conclusasi domenica. Saletta piena e posti in piedi ieri sera all'hotel Bologna di Mestre per la prima tappa veneta del tour di presentazione di Italia Viva, il partito nato a settembre da una costola del Pd renziano a cui hanno aderito la senatrice vicentina Daniela Sbrollini e la deputata veneziana Sara Moretto, che per l'occasione hanno...