Regionali, i padovani che votano Pd vogliono un candidato civico

CENTROSINISTRA

VENEZIA Per quanto limitato, soprattutto geograficamente, il campione è indicativo: a Padova gli elettori del Partito Democratico sono del parere che il centrosinistra, per essere competitivo a Luca Zaia, alle prossime elezioni regionali del 2020 dovrebbe contrapporre un esponente indipendente e civico. È quanto emerge dal sondaggio autocommissionato di Scenari Politici, realizzato tra il 5 e il 17 dicembre su un campione di 1.500 cittadini padovani. Alla domanda: Secondo lei il centrosinistra, per essere più competitivo a Zaia chi dovrebbe contrapporre, la maggioranza degli intervistati che hanno dichiarato di essere elettori del M5s (57%) ha detto che dovrebbe essere candidato un esponente indipendente e civico, lo stesso dicasi per il Pd (34%) e addirittura per Forza Italia (39%) e Fratelli d'Italia (35%), mentre la maggioranza dei leghisti intervistati non ha dato una risposta. Minoritarie, tra le varie forze politiche, le posizioni di chi ritiene che dovrebbe essere candidato un esponente del Partito Democratico: lo pensano il 4% degli elettori del M5s, 9% Lega, 7% Fratelli d'Italia, 4% Forza Italia, 21% Pd. Restando agli elettori del Pd, il 20% ha detto di non saper rispondere, mentre il 25% ha detto che dipende dalla persona e non dagli schieramenti politici.

QUESTIONARI

Ieri pomeriggio il segretario regionale veneto del Partito Democratico, Alessandro Bisato, ha postato su Facebook un video in cui annuncia che subito dopo le festività natalizie si riunirà la direzione regionale che dovrà decidere «il percorso per individuare l'uomo o la donna che rappresenti noi, il civismo, tutte le persone di buona volontà che vogliono un Veneto alternativo». Bisato ha anche detto che «sono tornati indietro 2mila questionari» da parte degli iscritti per costruire l'alternativa a Luca Zaia. Il post non è stato seguitissimo: dopo tre ore solo due commenti, 2 condivisioni e 30 like.

