Regionali 2020, spunta Puppato «Disponibile se siamo tutti uniti»

VERSO LE ELEZIONI

TREVISO «So che il mio nome gira, qualcuno è anche venuto a parlarmi prospettando l'ipotesi di una mia candidatura a presidente della Regione. Ma sarei interessata solo a una condizione: essere il nome che unisce, compatta tutte le forze di centrosinistra. Altrimenti preferisco starne fuori». Laura Puppato, un po' a sorpresa, entra nella corsa per il ruolo di candidato governatore del centrosinistra. Nel Pd, soprattutto in quella fetta allergica a un accordo con il mondo civico che vorrebbe riunire tutti attorno al nome del vicesindaco di Padova Arturo Lorenzoni, si stanno vagliando anche altre soluzioni. E il nome dell'ex senatrice trevigiana è tornato alla ribalta. L'idea di schierarla contro il governatore Luca Zaia e la corazzata di centrodestra sta prendendo piede soprattutto a Treviso. La diretta interessata non smentisce, ma precisa anche che la corsa di bandiera, con zero possibilità di vittoria, non la entusiasma. E questo, secondo la sua visione, sarebbe il destino di un centrosinistra frammentato in due o più candidati.

LA SPERANZA

«A chi mi chiede di candidarmi pongo una sola condizione - ribadisce la Puppato, già sindaco di Montebelluna, consigliere regionale e senatrice - la convergenza sul mio nome di tutte le forze del centrosinistra, da Calenda a Italia Viva di Renzi, ai civici alle forze di sinistra. Solo questa compattezza consentirebbe una corsa vera». Tutti uniti verso la meta insomma. Uno schieramento così avrebbe qualche possibilità di successo. Puppato è sicura di questo: «Sarebbe bello fare una campagna elettorale con qualcosa di forte da dire e di nuovo da proporre. Lo spazio per fare bene, a queste condizioni, c'è. I veneti, anche di recente, hanno dimostrato di essere interessati a valutare proposte nuove e ben fatte. Considerati alcuni scricchiolii che si avvertono nell'altro schieramento, ci sarebbe partita». La difficoltà è però quella di mettere tutti attorno a un tavolo: «Tra Calenda, Renzi, le liste civiche ci sono molte potenzialità. E c'è anche lo spazio per il dialogo. È tutta una questione di volontà. Se questa volontà c'è, sono a disposizione. Altrimenti dico di no».

«NEMMENO IN CONSIGLIO»

Puppato non è interessata a un posto in lista. Al di là della possibilità di correre per la presidenza del Veneto, il suo è uno dei nomi più gettonati per entrare nella rosa dei candidati consiglieri del Pd in provincia di Treviso. Possibilità che non la scalda molto: «Non mi interessa fare il consigliere di opposizione e nemmeno quello di maggioranza, non sono alla ricerca di un posto - precisa - sono interessata a correre per qualcosa di alto, di importante. Altrimenti meglio lasciar perdere, che nessuno venga a propormi niente». A una parte del Pd trevigiano però uno scontro Puppato-Zaia piacerebbe molto, a prescindere dalla possibilità di correre con uno schieramento di centrosinistra compatto. È da capire quanto questa ipotesi piaccia anche fuori dalla Marca. Di certo c'è la posizione dell'ex senatrice: «Se manca la condizione dell'unità, che nessuno prenda in considerazione il mio nome - ripete - non mi interessano altre possibilità. E dire che lo spazio per proporre qualcosa di alternativo c'è. A certe condizioni, il centrosinistra sarebbe in grado di lavorare per la vittoria e non solo per una corsa di bandiera. Basta volerlo».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

