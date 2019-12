Regionali 2020, appello dei sindaci civici ai partiti: «Fate presto e siate generosi»

POLITICA

VENEZIA È un appello alle forze del centrosinistra a cercare l'unità, assieme al M5s e ai movimenti civici. Ma anche un appello a non tirarla per le lunghe, a chiudere presto un accordo e a cominciare la campagna elettorale per le Regionali del 2020, così da offrire ai cittadini veneti una vera alternativa a Luca Zaia e alla Lega. È questo il senso del confronto tenutosi ieri nella città del Santo da tre sindaci civici: il primo cittadino di Padova Sergio Giordani, il sindaco di Rovigo Edoardo Gaffeo, il sindaco di Belluno Jacopo Massaro, presenti anche i vice di Padova Arturo Lorenzoni e di Rovigo Roberto Tovo. obiettivo dell'incontro: «Avviare un percorso di coordinamento tra i tre capoluoghi veneti a guida riformista». Con un occhio, anche, al voto del 2020.

IL VERTICE

«In vista delle prossime elezioni regionali - hanno detto Giordani, Gaffeo e Massaro - auspichiamo e siamo certi che tutte le forze in campo che immaginano un Veneto diverso sapranno allargare al massimo un fronte unito e vasto di forze civiche e politiche. Solo unendo le forze con concordia e generosità è infatti possibile strutturare un percorso all'altezza di quello che tantissimi cittadini ci chiedono creando entusiasmo e partecipazione». Il segnale è diretto al Pd, ad Articolo Uno-Leu, ai renziani di Italia Viva. Ma anche al Movimento 5 Stelle. E, ovviamente, ai civici. «Nutriamo profondo rispetto per le forze politiche al Governo del Paese e dei rappresentanti veneti delle stesse, perché il loro è un ruolo importante e lo sappiamo bene - dicono i sindaci di Padova, Rovigo e Belluno - Alla stessa maniera siamo certi che la consapevolezza della concreta esistenza di un Veneto dove pulsano idee e si impegnano ogni giorno moltissime forze civiche disponibili a condividere percorsi e dare una mano sia propria di ciascuno e nessuno ne sottovaluti l'importanza. È un patrimonio di tutto il fronte riformista che va valorizzato e dal quale pensiamo sarebbe un errore pensare di prescindere. Non abbiamo la verità in tasca e non vogliamo imporre ricette, bensì siamo animati dall'unico obiettivo di condividere ed estendere verso nuove sfide le esperienze dove nell'unità e con coraggio siamo riusciti a vincere».

Il documento diramato al termine dell'incontro lascia intendere che i tre non siano grandi fautori delle primarie. «Serve il dialogo, serve l'ascolto delle ragioni di ciascuno, serve un arricchimento vicendevole delle piattaforme programmatiche prima di parlare dei nomi - scrivono i tre - e serve il rispetto delle pratiche e sensibilità di tutti per allargare un'alleanza di cambiamento e trovare insieme le cose che uniscono senza esaltare quelle che dividono. Tutto questo sapendo che prima si trova la modalità di fare squadra prima saremo in grado di spiegare assieme i nuovi contenuti di un nuovo progetto comune, cosa questa che ci sembra molto urgente. C'è insomma molto lavoro da fare e speriamo sarà possibile farlo con una coalizione ampia di forze, unite da un progetto pensato tutti assieme». (al.va.)

