Regata storica, lite di genere sui premi «La prima donna come il quarto uomo»

IL CASOVENEZIA Mille euro di differenza. Ma soprattutto il fatto che un primo posto tra le donne nella Regata Storica non valga nemmeno lontanamente il premio (in denaro) di chi, tra gli uomini, arriva lontano dal podio.Una differenza antica come il mondo. Storica, verrebbe da dire, giocando sul fatto che stiamo parlando della regata più importante a Venezia. E unica a suo tempo: perché la Storica (regata) è la sola in cui a Venezia, nella stagione remiera, si allarga la forbice della distanza tra i premi economici stabiliti per le...