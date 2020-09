L'EVENTO

VENEZIA Una Regata Storica con le mascherine. Oggi a Venezia ritorna le Regata Storica, in forse fino all'ultimo momento per ottemperare alle normative anti Covid. Gli organizzatori, fidando nei provvedimenti regionali, hanno confermato la manifestazione che rappresenta il momento culminante della voga alla veneta, ripercorrendo al contempo il glorioso passato ed il presente sportivo della città. Una responsabilità ben meditata, corredata da inflessibili regole. Dalle 15, tutti devono indossare le mascherine ed evitare contatti inutili, mantenendo la dovuta distanza precauzionale. Ne sono esentati solo i vogatori, perché mettono in atto un'attività motoria.

Ben 60 steward sono stati attivati per controllare gli affacci sul Canal Grande, dove il pubblico potrebbe assistere in massa - ma distanziati - all'evento. Il sindaco Luigi Brugnaro ha invitato alla responsabilità tutta la città ed i suoi visitatori. Si comincia alle 16 con i cortei storico e sportivo, guidati dall'ammiraglia, la bissona Serenissima rimessa a nuovo; poi sarà la volta della Sfida internazionale delle università, alla sedicesima edizione, che quest'anno parlerà solo italiano vedendo ai remi dei galeoni gli atenei di Venezia (Ca' Foscari e Iuav-Cus Venezia), Trento, Padova, Roma-università romane. Il percorso è di 750 metri, tra il ponte di Rialto e Ca' Foscari. La novità di questa edizione è che gli equipaggi saranno tutti formati da donne, «come atto sportivo e per dare dignità e parità al sesso femminile».

Quattro saranno le tradizionali regate di voga alla veneta, che partiranno dal Bacino di San Marco, percorreranno il Canal Grande, gireranno le boe del percorso di ritorno poco prima della stazione ferroviaria e concluderanno la loro corsa a Ca' Foscari. Un cammino lungo e colmo di insidie, che gli atleti dovranno domare con la loro esperienza, la forza sui remi ed il tocco di malizia che caratterizza ogni regata. Insomma, programma tradizionale rispettato, con tutti i corollari, come le gare dei più piccoli, organizzate da 15 anni dal Coordinamento delle associazioni remiere. Si vedranno le competizioni dei Giovanissimi su pupparini a due remi, degli Uomini su caorline a sei remi, delle Donne su mascarete a due remi e dei Campioni su gondolini a due remi. Queste ultime imbarcazioni vengono utilizzate solo per la Regata Storica e vengono definite le Formula Uno del remo, per la loro velocità e fluidità tra le onde.

In nome dell'integrazione, sempre attiva da più di mille anni a Venezia, nella caorlina rossa, che rappresenta l'isola della Giudecca, vogherà anche un cittadino albanese. Il corteo storico riproporrà, con 10 bissone cinquecentesche, altre 10 gondole camuffate al seguito e 41 figuranti in costume, la venuta in laguna della regina Caterina Cornaro, che lasciò il trono di Cipro in favore della Serenissima.

