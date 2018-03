CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

REFERENDUMVENEZIA La Regione ha deciso: il 30 settembre, dalle 7 alle 23, si voterà per la quinta volta sulla separazione tra Venezia e Mestre, anzi la terraferma. Lo ha deciso ieri la Giunta regionale, che ha fissato la data dopo aver annunciato una ventina di giorni fa che la decisione sarebbe stata imminente.«Abbiamo dato corso a un impegno a cui venivamo chiamati dalla delibera del Consiglio regionale - è il commento del presidente Luca Zaia - ovviamente la regione non farà campagna né per il Sì né per il No. Non ci compete».La...