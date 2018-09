CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

REFERENDUMVENEZIA Il prossimo 16 dicembre gli abitanti di 18 Comuni del Veneto saranno chiamati alle urne per pronunciarsi sulla fusione dei rispettivi municipi. Ieri la Prima commissione del consiglio regionale, presieduta da Alessandro Montagnoli, ha dato infatti il via libera a sei progetti di legge riguardanti altrettante fusioni di comuni e ora manca solo il sì finale dell'assemblea legislativa, previsto per la settimana prossima. Se gli abitanti dei rispettivi territori saranno d'accordo, nasceranno i seguenti Comuni: nel bellunese...