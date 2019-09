Referendum anti-proporzionale, il Veneto vota il 25

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PROPOSTAVENEZIA Il Veneto è la prima regione a portare in Consiglio il voto sulla proposta di un referendum per abolire la rimanente quota proporzionale nel sistema elettorale della Camera e del Senato, sollecitato a livello nazionale dal leader leghista Matteo Salvini. Ieri la Prima Commissione permanente del Consiglio regionale ha approvato la proposta con i voti della maggioranza di centrodestra; non hanno partecipato alla votazione i consiglieri Piero Ruzzante (LeU) e Patrizia Bartelle (Italia in Comune) e quelli del Movimento 5 Stelle...