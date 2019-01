Reddito di cittadinanza per 370mila veneti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCENARIOVENEZIA «Il modello veneto è uno dei migliori in Italia. Qui non ci sarà alcun assalto e non ci sarà alcun caos. Abbiamo una struttura pronta a reggere». Tiziano Barone scruta l'ultima bozza del decreto legge e parla con toni sicuri. «Il reddito di cittadinanza non può farci paura». Barone è da oltre tre anni il direttore di Veneto Lavoro, braccio operativo della Regione che gestisce 39 Centri per l'impiego per un totale di 380 dipendenti. Mentre parla, il calendario alle sue spalle ricorda che mancano ottanta giorni ad...